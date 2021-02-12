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بالفيديو..وزير الصناعة توضح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزير الصناعة نيفين الجامع
وزير الصناعة نيفين الجامع
 
الجمعة، 12-02-2021 03:02 م متابعات- أمينة عبد العال
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن  قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر التي تم اعتمادها في الدورة التشريعية السابقة .
وأًضافت الوزيرة  خلال لقائها مع الإعلامية شيماء موسي  في برنامجها «بيزنس » المذاع على قناة المحور، أنهم  انتهوا  من إعداد لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُنتظر مراجعة بمجلس الوزراء، لصدوره قريبا وبدء التطبيق الفعلى لها .
وأوضحت الوزيرة، أن القانون الجديد سوف يعطي العديد من  الحوافز المزايا  الصريحة لرواد الأعمال وحاول وضع طريق ممنهج لجذب أصحاب المشروعات الذين يعملون بالقطاع  غير الرسمي وضم لقطاع الرسمي  وكما وضع حوافز ضريبية منها الضريبة الموحدة المقطوعة والتي  تتناسب مع  إمكانيات  رائد أعمال  في بداية مشروعه ، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وأوضحت الوزيرة  أن الجهاز يقدم تيسيرات كثيرة  و تمويلات لمشاريع رواد الأعمال  سواء من الجهاز او بعض البنوك العاملة مع البنك المركزي بفائدة مخفضة و استحدثنا طرق تمويلية جديدة مثل آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة
وأشارت الوزيرة إلى، أنه أثناء أزمة كورونا  تم تقديم الكثير  الدعم و تيسيرات  لأصحاب المشروعات العاملة مع الجهاز منها  تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز وغيرها .

 

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