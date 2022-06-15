بالفيديو.. نقل رهف القحطاني إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس

الأربعاء، 15-06-2022
12:26 م
تعرضت مشهورة مواقع التواصل
الإجتماعي السعودية رهف القحطاني
لوعكة صحية مفاجئة
استدعت الذهاب إلى المستشفى
.
وفي التفاصيل ظهرت رهف في
مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي قالت فيه: ”هاي يا
جماعة تخيلوا فجأة تعبت جاني بلغم، مو وقتها اليوم ما أبغى، وبس ورايحة المستشفى
،
داوني يا دكتور“.
وظهرت المشهورة السعودية
،
لاحقا، من داخل المستشفى
، وقد نشرت صورة ليدها بعد تعليق جهاز الأكسجين، ثم ظهرت
لاحقا في فيديو قصير، وهي تتنفس بمساعدة الأوكسجين الصناعي.
الجدير بالذكر أن رهف كشفت عن قيمة الغرامة التي دفعته بعد عودتها من المالديف وأكدت أنها دفعت مبلغ 200 ألف ريال
سعودي، حيث قال: "200 ألف دفعناهم خلاص..خلينا نمشي مع الناس واسكتوا".