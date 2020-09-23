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بالفيديو.. نصائح مذهلة للتخلص من الملل بين الزوجين

زوجين
زوجين
الأربعاء، 23-09-2020 01:42 ص المصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة أسماء الفخراني، استشاري العلاقات الأسرية، إن سر هروب الأزواج إلى الجروبات السرية كنوع من الهروب الافتراضي للعالم الخاص لكل فئة سواء الرجال أو النساء، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الجروبات السرية للزوج أو الزوجة هو هروب من المسئوليات الزوجية لكل منهما إلى العالم الخيالي لهم.
وأضافت "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن لجوء الزوج أو الزوجة إلى الجروبات السرية على السوشيال ميديا نوع من الملل لديهم والروتين للحياة الزوجية لهما.
وقدمت استشارى العلاقات الأسرية بعض النصائح للتخلص من الملل بين الزوجين، وذلك عن طريق التجديد للروتين أو الحياة الأسرية بينهم، بالخروج والفسح والأفعال الجديدة عليهم كنوع من التجديد والتغيير فى روتين الحياة بينهما.
وتابعت: "التجديد في العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية مهم للغاية ويقضي على الملل بشكل كبير"، مطالبة الأزواج بالتجديد في كل شىء في اللبس والشكل والمظهر بشكل عام للرجل والمرأة، بالإضافة إلى التجديد في ديكور المنزل ولو تغيير بسيط أو الذهاب إلى أماكن جديدة وتناول أشياء جديدة على الأزواج كتغيير للحياة والروتين بشكل عام".

 

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