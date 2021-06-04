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بالفيديو.. معدات مصرية ثقيلة تدخل غزة لأول مرة

الأطقم الهندسية المصرية تدخل قطاع غزة
الأطقم الهندسية المصرية تدخل قطاع غزة
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الجمعة، 04-06-2021 04:00 م المصريون
بثت فضائية إكسترا نيوز، مقطع فيديو يظهر دخول معدات مصرية ثقيلة لقطاع غزة لأول مرة، للمشاركة في إعادة الإعمار.

وكتبت على الفيديو: "اللحظات الأولى لدخول المعدات المصرية إلى القطاع لبدء أعمالها".

كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات تحمل الأعلام المصرية وتصطف على الحدود لبدء العبور إلى غزة.

وفي صور أخرى، كانت جرافات أخرى تشق طريقها من معبر رفح الحدودي إلى داخل القطاع، وكان في استقبالها عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين لوحوا بالأعلام المصرية والفلسطينية.




 

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