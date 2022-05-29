بالفيديو.. مشجعو ريال مدريد في القاهرة يهتفون ضد «صلاح» بألفاظ نابية

الأحد، 29-05-2022
01:10 م
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
فيديوهات توثق احتفالات مشجعي نادي ريال مدريد
الإسباني، بعد فوز فريقهم على ليفربول
الإنجليزي في نهائي أبطال أوروبا.
وهتف البعض ضد محمد صلاح
مرددين" واحد اتنين..
محمد صلاح
فين؟"، كما ظهر من خلال تجمع امام شاشة عرض كبيرة محمد صلاح
أثناء
تسلمه ميدالية المركز الثاني، حيث هتفوا " العبيط أهو.. العبيط أهو".
وأثارت الفيديو استياء كبير من
المغردين، الذين اعتبروا أن هؤلاء من مشجعي ريال مدريد
لا ينبغي لهم الهجوم على
"صلاح
" كونه "ابن البلد".
فيما برر البعض موقفهم من
"صلاح
" بأنه يعود إلى التصريحات التي أدلى بها قبل لقاء ريال مدريد
،
كونه يريد "الثأر"، كما انه كان قد كتب بأن لديه حساب سوف يصفيه، إشارة
إلى هزيمته امام الريال في نفس البطولة عام 2018 وخروجه مصابًا.