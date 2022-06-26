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بالفيديو.. ماذا قال قاتل طالبة المنصورة للقاضي؟

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المتهم
Native
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الأحد، 26-06-2022 12:18 م

أدلى الطالب محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، بأقواله أمام المحكمة، قائلا إن الطالبة نيرة كانت تدعي خلال الفترة الماضية أنه يرغب في الارتباط بها دون رضاها، متابعا: "نيرة كانت بتقول عني كلام مبيحصلش".
وأضاف المتهم محمد عادل: "أنا أخدت الصور والشتايم بتاعتها وبعتها لأقاربها، بس هما قالوا إني بشهر بـ نيرة"، متابعا: "أنا مشهرتش بيها، هي بتنزل الصور والشتايم والكلام بصوت نيرة ومسجلتش حاجة غصب عنها".
وتابع: "والد ووالدته نيرة طالبوا بحل الموضوع، صدقتهم وروحت البيت ليهم ولكن هما مضوني على وصولات أمانة على بياض وجابوا بلطجية".
واستطرد: "مضوني عشان يضمنوا إن سيرتهم متجيش في الكلام، وقالولي إنهم مالهمش دعوة بينا"، معقبا: “منذ تلك اللحظة بدأت في التفكير بالانتقام منه