بالفيديو.. ماذا قال قاتل طالبة المنصورة للقاضي؟

الأحد، 26-06-2022
12:18 م
أدلى
الطالب محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف
، طالبة المنصورة، بأقواله أمام المحكمة، قائلا
إن الطالبة نيرة كانت تدعي خلال الفترة الماضية أنه يرغب في الارتباط بها دون رضاها،
متابعا: "نيرة كانت بتقول عني كلام مبيحصلش".
وأضاف
المتهم محمد عادل: "أنا أخدت الصور والشتايم بتاعتها وبعتها لأقاربها، بس هما
قالوا إني بشهر بـ نيرة"، متابعا: "أنا مشهرتش بيها، هي بتنزل الصور والشتايم
والكلام بصوت نيرة ومسجلتش حاجة غصب عنها".
وتابع:
"والد ووالدته نيرة طالبوا بحل الموضوع، صدقتهم وروحت البيت ليهم ولكن هما مضوني
على وصولات أمانة على بياض وجابوا بلطجية".
واستطرد:
"مضوني عشان يضمنوا إن سيرتهم متجيش في الكلام، وقالولي إنهم مالهمش دعوة بينا"،
معقبا: “منذ تلك اللحظة بدأت في التفكير بالانتقام منه