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بالفيديو.. لحظة مأساوية لانهيار عقار 9 طوابق على جرافة الهدم

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الأربعاء، 16-02-2022 04:01 م
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار عقار مكون من 9 طوابق على جرافة تحمل عددًا من الأفراد خلال عملية إزالة العقار.

ويظهر المقطع قيام الجرافة بهدم الأعمدة الخرسانية للطابق الأول بالعقار والذي ما لبث أن انهار فوق الجرافة ومن عليها، ليعلق رواد التواصل بالدعاء لقائد الجرافة ومساعده بالرحمة.

وتلجأ بعض الحكومات في الدول الفقيرة والنامية للطرق التقليدية لهدم العقارات المخالفة لقوانين البناء، وهو الأمر الذي يعرض القائمين بالهدم إلى خطر الوفاة جراء انهيار تلك العقارات فوق رؤوسهم، فيما تستخدم الدول المتقدمة المتفجرات وفق دراسات هندسية متخصصة لهدم العقارات بدون أية خسائر بشرية، إلى جانب سرعة الهدم في لحظات مقارنة بالطرق التقليدية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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