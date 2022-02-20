بالفيديو.. لحظة إطلاق طائرة ميج 29 مصرية صاروخ كروز وإصابة الهدف
طائرة ميج 29
Native
Teads
الأحد، 20-02-202212:23 م
عرضت قناة «أسرار عسكرية» المهتمة بالأنشطة الحربية عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق طائرة ميج 29 تابعة للسلاح الجوي المصري، صاروخًا من طراز «كروز KH-35U»، والذي أصاب هدفه بدقة عالية من مسافة 260 كيلو مترًا.
وطائرة ميج 29 إم إم 2 هي طائرة روسية متطورة، متعددة المهام للهيمنة الجوية، وتعمل كراس حربة للسلاح الجوي، وتستطيع حماية المقاتلات الأخرى، كما يمكنها ضرب أهداف تقع على مسافة 600 كليو متر.
ويمكن تزويد ميج 29 بالوقود من الجو، وبذلك يزيد مداها إلى الضعف لتنفيذ مهامها الحربية، كما يمكنها تدمير الأهداف الجوية والأرضية في ميدان المعركة، وتمتلك قدرات قتالية عالية من خلال استخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة.
ويمتلك سلاح الجو المصري قدرات كبيرة وطائرات مختلفة للهيمنة الجوية، التي تستطيع حماية سماء البلاد من أي عدوان، كما يمكن لها تنفيذ الأوامر العسكرية داخل وخارج القطر المصري.