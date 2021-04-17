الأحد 18 أبريل 2021
توقيت مصر 04:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحذيرات من طقس غدًا.. والأرصاد: درجة الحرارة 41

بالفيديو.. كيف بدأ فض اعتصام الإخوان في رابعة؟

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

ولي العهد السعودي يُرزق بمولود جديد ويطلق عليه هذا الاسم

داعية سعودي يثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن زوجته

خبر صادم لكل عشاق ليفربول و«صلاح»

شاهد.. والدة حلا الترك تكشف موعد تنفيذ حكم حبسها

تعليق مفاجئ من محمد رشاد على خيانته لطليقته مي حلمي

قبل تجدد المواجهة الليلة.. هدف ميسي التاريخي في شباك أتلتيك بيلباو

مفاجأة.. حلقة اليوم من "الاختيار2" بدون إعلانات لهذا السبب

ADS
 

بالفيديو.. كيف بدأ فض اعتصام الإخوان في رابعة؟

اعتصام الإخوان في رابعة
اعتصام الإخوان في رابعة
 
السبت، 17-04-2021 09:42 م المصريون
شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “الاختيار، اللحظات الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية لأنصار تنظيم الإخوان في 14 أغسطس 2013.

وأظهرت الحلقة، لقطات من الاعتصام الذي تخلله وجود عناصر مسلحة للإخوان ، في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر.

وفي أحد المشاهد ظهر الفنان سامح الصريطي، الذي يجسد شخصية مؤسس لجان العمل المسلح في تنظيم الإخوان، محمد كمال، وهو يؤكد لأحد العناصر الإخوانية ضرورة تكوين لجان مسلحة لمقاومة الجيش والشرطة، في مختلف المحافظات، بعد عزل محمد مرسي.

كما ظهر الفنان أحمد مكي، وسط عدد من الجنود وهم يستعدون من أجل التجهيز لفض اعتصام رابعة.

وأكد قائد القوات للضباط قبل الخروج من معسكر الأمن المركزي، أن فض الاعتصام سيكون سلميًا، ومن خلال فتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين، لكنه أكد وجود عناصر مسحلة في الاعتصام وأن أي "طبقة" سيتم توجييها إلى القوات الأمنية يتم الرد عليها.
 

إقرأ ايضا

ألارصاد

تحذيرات من طقس غدًا.. والأرصاد: درجة الحرارة 41

بن سلمان

ولي العهد السعودي يُرزق بمولود جديد ويطلق عليه هذا الاسم

OPRwo3yZ

داعية سعودي يثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن زوجته

أخبار متعلقة

الاختيار 2

مفاجأة.. حلقة اليوم من "الاختيار2" بدون إعلانات لهذا السبب