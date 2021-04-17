بالفيديو.. كيف بدأ فض اعتصام الإخوان في رابعة؟

السبت، 17-04-2021
09:42 م
المصريون
شهدت أحداث الحلقة الرابعة
من مسلسل “الاختيار، اللحظات الأولى لفض اعتصام رابعة
العدوية لأنصار تنظيم الإخوان في 14 أغسطس 2013.
وأظهرت الحلقة، لقطات من الاعتصام الذي تخلله وجود عناصر مسلحة للإخوان ، في منطقة رابعة
العدوية بمدينة نصر.
وفي أحد المشاهد ظهر الفنان سامح الصريطي، الذي يجسد شخصية مؤسس لجان العمل المسلح في تنظيم الإخوان، محمد كمال، وهو يؤكد لأحد العناصر الإخوانية ضرورة تكوين لجان مسلحة لمقاومة الجيش والشرطة، في مختلف المحافظات، بعد عزل محمد مرسي.
كما ظهر الفنان أحمد مكي، وسط عدد من الجنود وهم يستعدون من أجل التجهيز لفض اعتصام رابعة
.
وأكد قائد القوات للضباط قبل الخروج من معسكر الأمن المركزي، أن فض الاعتصام سيكون سلميًا، ومن خلال فتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين، لكنه أكد وجود عناصر مسحلة في الاعتصام وأن أي "طبقة" سيتم توجييها إلى القوات الأمنية يتم الرد عليها.