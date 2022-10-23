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بالفيديو.. فيفي عبده في وصلة رقص جريئة: أنا جاية الدنيا عشان اتدلع

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فيفي عبده
Native
Teads
الأحد، 23-10-2022 02:02 م

قالت الفنانة والراقصة فيفي عبده، إن ممارستها الرقص حتى الآن يأتي لنفي شائعات المرض التي تطاردها باستمرار.

وأضافت فيفي عبده، في فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أنها تمارس الرقص في بث مباشر من وقت لآخر لتطمئن جمهورها ومتابعيها على صحتها.

وأردفت فيفي عبده: "أرقص على الأغاني الجديدة في فيديوهاتي علشان الناس تعرف إني واقفة على رجلي، الله أكبر عليّ".

وتطرقت إلى الشائعات التي تلاحقها باستمرار، قائلة: "أنا أقول إني موجودة بالرقص حتى لو هطلع أتمشى، أنا مش مطلوب مني أهد السد العالي، أنا جاية الدنيا دي علشان أتدلع".

وأشارت إلى أنها لم تعش طفولتها كما ينبغي: "أنا لما بعمل حاجة بعملها دايمًا بقلبي، لم أعش طفولتي، وهعيشها بالطول والعرض".

وقيّمت فيفي عبده رقصاتها الأخيرة، قائلة إن بعضها نال إعجابها، والبعض الآخر غير ذلك، معقبة: "الولد اللي بيشغل السماعة بيحط أي أغنية، وأنا لازم ألحق النهار والشمس، فبعمل أي حاجة تليق عليها".

واختتمت قائلة: "هذا ليس أسلوبي في الرقص، وأرتاح في الكعب العالي، أشعر أنه يجعل الرقصة أحلى، وعندما أشاهد نفسي لاحقًا أتساءل: كيف لما أقع في المياه".
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
 

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