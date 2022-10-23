بالفيديو.. فيفي عبده في وصلة رقص جريئة: أنا جاية الدنيا عشان اتدلع

الأحد، 23-10-2022
02:02 م
قالت الفنانة والراقصة فيفي عبده
، إن ممارستها الرقص حتى الآن يأتي لنفي
شائعات المرض التي تطاردها باستمرار.
وأضافت فيفي عبده
، في فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"،
أنها تمارس الرقص في بث مباشر من وقت لآخر لتطمئن جمهورها ومتابعيها على صحتها.
وأردفت فيفي عبده
: "أرقص على الأغاني الجديدة في فيديوهاتي علشان
الناس تعرف إني واقفة على رجلي، الله أكبر عليّ".
وتطرقت إلى الشائعات التي تلاحقها باستمرار، قائلة: "أنا أقول إني
موجودة بالرقص حتى لو هطلع أتمشى، أنا مش مطلوب مني أهد السد العالي، أنا جاية
الدنيا دي علشان أتدلع".
وأشارت إلى أنها لم تعش طفولتها كما ينبغي: "أنا لما بعمل حاجة بعملها
دايمًا بقلبي، لم أعش طفولتي، وهعيشها بالطول والعرض".
وقيّمت فيفي عبده
رقصاتها الأخيرة، قائلة إن بعضها نال إعجابها، والبعض
الآخر غير ذلك، معقبة: "الولد اللي بيشغل السماعة بيحط أي أغنية، وأنا لازم
ألحق النهار والشمس، فبعمل أي حاجة تليق عليها".
واختتمت قائلة: "هذا ليس أسلوبي في الرقص، وأرتاح في الكعب العالي،
أشعر أنه يجعل الرقصة أحلى، وعندما أشاهد نفسي لاحقًا أتساءل: كيف لما أقع في
المياه".
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