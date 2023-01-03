بالفيديو.. عبدالله رشدي يرد على مدير المستشفى بشأن وفاة زوجته





رد الداعية الإسلامي الشيخ عبد الله رشدي، على مدير مستشفى النسائم بالتجمع الخامس، بعد مداخلة الأخير في قناة تليفزيونية متحدثًا عن زوجة الأول ونافيًا وجود إهمال طبي.

ونشر عبدالله رشدي فيديو عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك يتحدث فيه عن زوجته ويوضح بعض الأمور الهامة حول وفاتها، وأشار خلال الفيديو انه سيتحدث في فيديو آخر عن زوجته بشكل خاص، حيث قال:”أن شاء الله هعمل فيديو عايز اتكلم فيه معاكم عن زوجتي.. حقها عليا ان اعرف سيرتها للناس.. بس افوق كده شوية”

وأضاف “أنا مكنتش ناوي اتكلم، وأنا في الحقيقة مش بتكلم في الأمور الشخصية اللي تخصني، وبرد فقط على الفتاوى الشرعية والقضايا الدينية، لكن أي حد بيتكلم هنا أو هنا مابردش وبسيبه، لكن أنا مضطر أرد دلوقتي لأن الأمر يتعلق بزوجتي وإنتقالها الى رحمة المولى عز وجل “

كما أكد الشيخ عبد الله رشدي أنه لم يكن يتحدث في الأمر خلال الفترة السابقة ولا يرد على الصحفيين لأنه كان في حالة مزاجية سيئة لاتسمح له بالكلام، وقال:” كنت على أمل أن من أرتكب خطأ يصلحه، وكان يكفيني جدً أن يجي اللي عمل الغلط يقولي إحنا آسفين واللي انتوا عايزينه إحنا هنعمله…وإحنا مكناش هنعوز حاجة اصلاً كنا بس هيكفينا الكلمتين دول”

وأوضح الشيخ عبد الله أن مدير المستشفى التي توفيت بها زوجته تحدث حول الأمر، وقام الدكتور” أحمد مهران” محامي الدكتور عبد الله رشدي بالرد على مدير المستشفى.

وتابع كلامه قائلاً” ماحدث مع زوجتي إهمال طبي جسيم له تفاصيل كثيرة هحكيلكم عليها وهتعرفوها، والمهم والمخطئ الذي يتلاعب بأرواح الناس لازم يتعاقب، لأنه تسبب بخطأه وإهماله في حرماني أنا وأولادي الصغار من أمهم”.



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وعلق مدير مستشفى نسائم في التجمع الخامس مصطفى شكري، على وفاة زوجة الداعية الشيخ عبدالله رشدي، بعد اتهامه له بالتسبب في وفاتها.

وقال مدير المستشفى أن زوجة الداعية المتوفاة كانت تعاني من مشكلة نسائية تحتاج إلى جراحة خاصة، وخضعت للعملية على يد طبيب خاص، كانت تتابع معه حالتها الصحية خارج المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات تلفزيونية، أن الطبيب الخاص بالحالة حول المريضة للمستشفى لإجراء العملية بإحدى غرف العمليات الخاصة بنا، مؤكدا أن سبب الوفاة طبي ولا يمكن الإفصاح عنه بوسائل الإعلام حفاظا على خصوصية المريض.

وطالب مدير مستشفى نسائم، عدم إلقاء الاتهامات دون دليل مادي، قائلا: "مينفعش يتم اتهام دكتور أو مستشفى أو أي حد لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وما يحدث ضدنا تشهير غير مقبول".

وأضاف مدير مستشفى نسائم: "الشيخ عبدالله رشدي كان بيجيب دكاترة كتير من برة عشان يراجعوا الإجراءات حتى يطمئن أن الإجراءات سليمة، ومفيش حد منهم قال إن عندنا غلط في المستشفى أو الرعاية المركزة، وتعاملنا مع الحالة بمنتهى الإنسانية".

وأردف مدير مستشفى نسائم: "احنا تعاملنا مع الحالة بمنتهى الإنسانية ولم نطلب منه فلوس ولا مرة، الفلوس اللي محطوطة كانت في حق العملية فقط، وصرفنا عليها طوال الأربعين يوما مليون جنيه، وذلك من رعاية وأدوية وتحاليل وكافة الإجراءات الطبية اللازمة وأجهزة التنفس، وهذا المبلغ صرفناه دون تردد أو تعطيل أي إجراء طوال المدة ولم نطالبه بجنيه، والدكتور المنوط بالحالة لم يشارك المستشفى في المصروفات".

واستكمل: "دي شيلة المستشفى كلها، وهي اللي متولية الأمر من أوله، ودا علشان الحالة الإنسانية، وكان همنا الحالة تطلع بخير من الرعاية علشان تطلع لأهلها وأسرتها ولأولادها لكن للأسف قدر ربنا ومحدش يقدر يمنعه، لكن بذلنا كل الجهد ولم نضع عليه عبء مطالبة فلوس خالص أثناء فترة الإقامة دي وكنا بنقوله دايما متفكرش في الفلوس وهو يشهد بذلك، وقولتله متفكرش في الفلوس ولما ربنا يكرمها نبقى نتكلم".

وكان عبد الله رشدي اتهم مستشفى نسائم بالتجمع الخامس بواقعة إهمال طبي تسبب في وفاة زوجته، بحسب بلاغ تقدم به لأجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس.