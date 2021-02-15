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بالفيديو.. ضبط منفذي عملية السطو المسلح بالسعودية وكشف هويتهم

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الإثنين، 15-02-2021 07:45 م المصريون

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما ينفذان جريمة سطو على متجر اتصالات في حي لبن بمدينة الرياض.
وقالت “الداخلية” في فيديو على حسابها بـ”سناب شات”: إن المتهمين “سلبا مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد بعد التهجم على متجر الاتصالات في حي لبن”.
وأضافت: “أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية الجناة وكشف هوياتهم وهم مواطنين؛ حيث تم القبض عليهما وجرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة”.
 

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