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بالفيديو.. رضوى الشربيني تفضح ممرض تحرش بالفتاة «ياسمين»: أعطاها مخدر وهتك عرضها

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رضوى الشربيني
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الأحد، 25-09-2022 12:27 م


نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام وظهرت فتاة برفقتها تناشد المسئولين والمجلس القومي للمرأة لمساعدة "ياسمين" الفتاة التي تعرضت للتحرش بأحد المستشفيات.

وكانت أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني دعمها للفتاة التي تعرضت للتحرش على يد ممرض بأحد المستشفيات الكبرى.
وقالت ياسمين إن "التحرش تم في الغرفة بعد خروجي من العمليات كما تعمد الممرض إعطائي مخدرا وكشف عن عورتي وأشارت إلي أن التحرش كان متعمدا أكثر من مرة وبطرق مختلفة أثناء التغيير على الجرح.
وشددت رضوى الشربيني على ضرورة معاقبة المتحرش الذي لم يصدر ضده أي قرار حتى الآن، بل أنه بعد جريمته البشعة يريد مقاضاة الفتاة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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