بالفيديو.. خطيب البلوجر سارة يخرج عن صمته ويرد على تخليه عنها





دافع مصطفى، خطيب البلوجر سارة، التي فقدت بصرها نتيجة الحادث الذي تعرضا له سويا، عن موقفه، معربا عن أسفه للهجوم الذي ناله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكيل الاتهامات له بالندالة.

وأوضح مصطفى، في ظهوره الأول، خلال برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه حاول التواصل مع اهل سارة، ولكنهم رفضوا، مشيرا إلى ان والدتها كانت لا ترغب فيه من البداية، وكانت تتمنى لها زوجا ميسور الحال، إلا أن سارة اختارته لعلاقة الحب التي تجمعهما.

ونوه مصطفى، إلى أنه ذهب لزيارة سارة في المستشفى في اليوم الثالث للحادث، وأنه تكلم معها وطمأنها بكلمات " أنا جنبك ومش هسيبك وهتجوزك مهما حصل، واللي حصل قضاء وقدر".

وأشار إلى أن والدة سارة، واتتها الفرصة، بعد الحادث، في التفريق بينهما، وقولها لسارة "مصطفى ندل ولن يتزوجك".

وأكد مصطفى، أنه متمسك بإكمال مشوار حياتهما سويًا، وأنه لن يتركها حتى يكونا في بيت واحد، معربا عن أمله في تمام شفائها.

وعن تفاصيل ليلة الحادث، قال "مصطفى"، أنهما تعرضا لطلق خرطوش أثناء خروجهما سويا، في سيارته، على الظهير الصحراوي لمحافظة الإسكندرية، موضحا أنه أصيب في جبهته من مجهول، بينما أصيبت سارة في عينيها، وأنه انشغل بعد الحادث، عدة أيام يبحث عن الجناة مع الشرطة المصرية، حتى تم القبض عليهم.

