الخميس 16 مارس 2023
توقيت مصر 03:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحذير صحي خطير من وضع الفول في أكياس بلاستيكية

اتحاد الكرة ينصف وليد سليمان: يمكنه الدخول بالمسار السريع

الرئيس يزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع

سعودي يقتل والده بطريقة بشعة.. والداخلية تعلن تنفيذ حد الشرع به

مذيع سوري يطرد محللًا تركيًا على الهواء والسلطات تعتقل المذيع ومدير القناة

بطلة مزيفة.. التحقيق مع "فتاة الشرقية" التي ادعت إنقاذ 6 أفراد من الغرق

قصة المُسن الذي رفض جثمانه ترك المصحف والسبحة بعد وفاته عقب صلاة الفجر

شوبير يهاجم جماهير الأهلي بسبب "الحارس الجديد"

" بيخوني مع أمي".. صدمة في محكمة مدينة مصر

وائل كفوري يفاجئ سارة محمد

ADS
 

بالفيديو.. خطيب البلوجر سارة يخرج عن صمته ويرد على تخليه عنها

تنزيل (1)
خطيب سارة
Native
Teads
الأربعاء، 15-03-2023 10:09 ص

 

دافع مصطفى، خطيب البلوجر سارة، التي فقدت بصرها نتيجة الحادث الذي تعرضا له سويا، عن موقفه، معربا عن أسفه للهجوم الذي ناله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكيل الاتهامات له بالندالة.

 

وأوضح مصطفى، في ظهوره الأول، خلال برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه حاول التواصل مع اهل سارة، ولكنهم رفضوا، مشيرا إلى ان والدتها كانت لا ترغب فيه من البداية، وكانت تتمنى لها زوجا ميسور الحال، إلا أن سارة اختارته لعلاقة الحب التي تجمعهما.

 

ونوه مصطفى، إلى أنه ذهب لزيارة سارة في المستشفى في اليوم الثالث للحادث، وأنه تكلم معها وطمأنها بكلمات " أنا جنبك ومش هسيبك وهتجوزك مهما حصل، واللي حصل قضاء وقدر".

 

وأشار إلى أن والدة سارة، واتتها الفرصة، بعد الحادث، في التفريق بينهما، وقولها لسارة "مصطفى ندل ولن يتزوجك".

 

وأكد مصطفى، أنه متمسك بإكمال مشوار حياتهما سويًا، وأنه لن يتركها حتى يكونا في بيت واحد، معربا عن أمله في تمام شفائها.

 

وعن تفاصيل ليلة الحادث، قال "مصطفى"، أنهما تعرضا لطلق خرطوش أثناء خروجهما سويا، في سيارته، على الظهير الصحراوي لمحافظة الإسكندرية، موضحا أنه أصيب في جبهته من مجهول، بينما أصيبت سارة في عينيها، وأنه انشغل بعد الحادث، عدة أيام يبحث عن الجناة مع الشرطة المصرية، حتى تم القبض عليهم.

 

إقرأ ايضا

2022_4_23_19_23_2_271

تحذير صحي خطير من وضع الفول في أكياس بلاستيكية

1647856244110202206160816561656

اتحاد الكرة ينصف وليد سليمان: يمكنه الدخول بالمسار السريع

news-240123-egypt.alsisi

الرئيس يزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع

أخبار متعلقة

Capture

خبر حزين.. صفحة البلوجر سارة تعلن فقدانها بصرها تمامًا وفنانون يتعاطفون معها

2040762_0

أول تعليق من خطيب سارة محمد على تخليه عنها بعد إصابتها بالعمى

556002_L

إصابة البلوجر سارة محمد بالعمى.. تفاصيل صادمة (صور)