الأربعاء 04 أغسطس 2021
توقيت مصر 00:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلي يستبعد الشناوي وعدد من نجومه أمام وادي دجلة

بالفيديو.. تفاصيل سقوط أمطار غزيرة خلال أيام

رسالة من الملك سلمان إلى الملك عبدالله

شكوى ومقاطعة.. بيراميدز ينتفض بعد ما حدث لـ رمضان صبحي

منتخب مصر لليد يتأهل إلى نصف نهائي طوكيو بعد هزيمة ألمانيا

شاهد/ تعرض فنانة شهيرة لحادث مروع أثناء عودتها من الساحل وتفحم سيارتها

«تمرد على ولي الأمر».. القتل تعزيرًا للسعودي أحمد الجنبي

السيسي يعلن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

بث مباشر.. إسبانيا واليابان في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

البرزايل يتأهل إلى نهائي كرة قدم أولمبياد طوكيو

ADS
 

بالفيديو.. تفاصيل سقوط أمطار غزيرة خلال أيام

2018_12_1_11_44_35_383
ا
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 08:13 م
كشفت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل الأمطار الغزيرة في شهر أغسطس الحالي.
وقالت إيمان سيد، في مداخلة هاتفية مُذاعة عبر القناة الأولى، للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن مركز التنبؤ بالفيضان يتابع كميات الأمطار التي تهطل على النيل بشكل مستمر، مضيفا أنه للعام الثاني أو الثالث نلاحظ كميات الأمطار التي تسقط في أعالي النيل.
وتابعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أنه بخاصة في شمال السودان وتمتد إلى الحدود الجانبية، لكن هذا العام تمتد بشكل أكبر وبخاصة في بعض المناطق في الجنوب وستصل إلى أسوان وهي ظاهرة جديدة وغريبة، مستدركا أنه :"النهارده ستكون أمطار خفيفة، وغدًا ستكون أمطار غزيرة، وأساسها في دولة السودان وإن شاء الله تكون خير على أهلنا في الصعيد".
وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إلى أن الأمطار لن تمتد للقاهرة، وترتكز بشكل أكبر على مناطق الجنوب.
 

إقرأ ايضا

IMG-20210802-WA0001-720x675-1

شاهد/ تعرض فنانة شهيرة لحادث مروع أثناء عودتها من الساحل وتفحم سيارتها

833567781610450669

فقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

169884

عائض القرني: «أحمد الله على نعمة الوسامة»

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب