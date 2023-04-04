الثلاثاء 04 أبريل 2023
توقيت مصر 16:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشهد غريب.. يسقط من الطابق الـ 19 ثم ينهض ويسير على قدميه بشكل طبيعي

"حرام جسمك ده متبقيش نجمة".. اعترافات سلمى الشيمي أمام جهات التحقيق

أول تعليق من جورجينا على تعرص أحد أبنائها للضرب في مدرسة بالرياض

بينهم روسي.. قرار رسمي بإبعاد 5 أجانب من البلاد

"البنت دي تلزمني".. نجل شقيق برلماني يقتل شابًا في الشارع بسبب فتاة

داعية إسلامي يرد على إعلان غادة عبدالرازق عدم صيامها وقت التصوير

ميس حمدان: "ندمت على إعلان الملابس الداخلية وقولته احذفه أنا زي بنتك"

4 أوقات يُحرم على الزوج والزوجة الجماع فيها

عبدالله رشدي يعلق على صلاة أحمد الفيشاوي بالـ"تاتو"

يطلب تطليق زوجته: نزلت بشعرها وملابس البيت توزع تمر في الشارع

ADS
 

بالفيديو.. النيابة العامة تكشف سبب إقدام رجل على قتل 7 من أسرته في الإسكندرية

2050729_0
الضحايا
Native
Teads
الثلاثاء، 04-04-2023 08:56 ص

 

نشرت النيابة العامة مقتطفات من المرافعة في القضية رقم ٥٩٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الرمل ثان والمحال فيها متهم بقتل سبعة من أسرته بالإسكندرية

 

حيث القي المستشار خالد عبد القوي رئيس النيابة بنيابة المنتزه الكلية تحت إشراف إدارة البيان والمرافعة بالمكتب الفني للنائب العام المرافعة وكشف اسرار الجريمة

 

وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣ ونظرتها المحكمة في أولى جلساتها بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٣م وقررت بجلسة مرافعة النيابة العامة يوم ٢/ ٤ /٢٠٢٣م إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام قِبل المتهم، وحددت جلسة يوم السبت الموافق ٦/ ٥/ ٢٠٢٣ للنطق بالحكم.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

642ae59c42360457d3510c2f

"حرام جسمك ده متبقيش نجمة".. اعترافات سلمى الشيمي أمام جهات التحقيق

image

بينهم روسي.. قرار رسمي بإبعاد 5 أجانب من البلاد

Capture

"البنت دي تلزمني".. نجل شقيق برلماني يقتل شابًا في الشارع بسبب فتاة

أخبار متعلقة

Capture

بيان من النيابة العامة يكشف التفاصيل الكاملة لمجزرة أكتوبر

Capture

فيديو صادم.. يقتل زوجته في نهار رمضان في الشارع وشقيقها يقتله بنفس الطريقة

download

أب يُسلم ابنته لدجال لفض بكارتها لفتح مقبرة أثرية.. نهاية صادمة

2023_3_28_14_52_0_201

صادم/ يقتل زوجته أمام أطفاله بسبب خيانتها.. وشقيقها: تستحق القتل

2023_3_29_11_0_57_59

قرار قضائي بتغيير اسم الطفل شنودة ونسبه إلى المسيحية

884

اعترافات صيدلي قتل زوجته وابنتيه في رمضان بسبب تراكم الديون عليه