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بالفيديو.. الأمطار تغمر الشوارع في هذه المنطقة بالسعودية

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بالفيديو.. الأمطار تغمر الشوارع في هذه المنطقة بالسعودية
 
الثلاثاء، 06-10-2020 07:23 م الطيب حسين
رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


 

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