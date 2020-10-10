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بالفيديو.. إنزال خطيب الجمعة من على المنبر وطرده من المسجد

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في اليمن

بالفيديو.. إنزال خطيب الجمعة من على المنبر وطرده من المسجد

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منبر
 
السبت، 10-10-2020 02:15 م محمد فضل

تعرض خطيب الجمعة في أحد أكبر المساجد في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى الطرد من المسجد وإنزاله من على المنبر أثناء خطبة الجمعة بعدما أغضب المصلين.
وأظهر مقطع فيديو لحظة طرد المصلين لخطيب حوثي وصفهم بالجبناء والمنافقين لعدم مشاركتهم في القتال إلى جانب الميليشيات الحوثية.
وشهد (جامع هائل)، أحد أكبر مساجد العاصمة صنعاء، أثناء خطبة الجمعة (أمس)، احتجاجاً واسعاً من قبل المواطنين، على الخطيب الحوثي المفروض من قبل الميليشيا.
ووفقا لـ "العربية"، فإن جميع المصلين انتفضوا في وجه الخطيب الحوثي بعد نعته لهم بالجبناء، وقاموا بإنزاله من منبر المسجد ولم يسمحوا له بإكمال الخطبة، وتم طرده. ويظهر الفيديو أصواتاً صارخة للمصلين وهم يرددون: (ثورة.. خربتوا البلاد.. أكلتوا العباد.. اطردوه).
 

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