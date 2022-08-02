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بالفيديو.. أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت في أحضان محمد رمضان

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محمد رمضان والفتاة
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الثلاثاء، 02-08-2022 09:48 ص

كشفت مايا زخاريا الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مؤخرا مع الفنان محمد رمضان، تفاصيل علاقتها به، وكواليس الصورة التي التقطتها معه.

وقالت الفتاة في فيديو متداول لها:" الكثير طلبوا من محمد رمضان التقاط صورة، وأنا منهم؛ لأنني من محبيه".

وأضافت :" لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسال عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع باقي الحاضرين".

واختتمت قائلة: "محمد رمضان كان لطيفا مع كل الناس، ولم يرفض أي طلب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الاولى لمايا زخاريا ؛ الفتاة التي ظهرت مع محمد رمضان مؤخرا في اليونان وهي ترتدي الزي العسكري الاسرائيلي .

و كانت  ماريا زخاريا مجندة في الجيش الإسرائيلي؛ حيث تم التقاط تلك الصورة وهي بالزي العسكري.

وحرص  محمد رمضان على التقاط بعض الصور مع فتاة أخرى ؛ والتي اقتربت للغاية من محمد رمضان حيث حرص في الصور على اخفاء كاس الويسكي .
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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