بالفيديو.. أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت في أحضان محمد رمضان

الثلاثاء، 02-08-2022
09:48 ص
كشفت مايا زخاريا الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مؤخرا مع
الفنان محمد رمضان
، تفاصيل علاقتها به، وكواليس الصورة التي التقطتها معه.
وقالت الفتاة في فيديو متداول لها:" الكثير طلبوا من
محمد رمضان
التقاط صورة، وأنا منهم؛ لأنني من محبيه".
وأضافت :" لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسال عن ذلك،
لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع باقي الحاضرين".
واختتمت قائلة: "محمد رمضان
كان لطيفا مع كل الناس،
ولم يرفض أي طلب".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الاولى لمايا
زخاريا ؛ الفتاة التي ظهرت مع محمد رمضان
مؤخرا في اليونان
وهي ترتدي الزي العسكري
الاسرائيلي .
و كانت ماريا زخاريا
مجندة في الجيش الإسرائيلي؛ حيث تم التقاط تلك الصورة وهي بالزي العسكري.
وحرص محمد رمضان
على التقاط بعض الصور مع فتاة أخرى ؛ والتي اقتربت للغاية من محمد رمضان
حيث حرص في
الصور على اخفاء كاس الويسكي .
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