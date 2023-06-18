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بالصور.. وصول أسماك القرش إلى شواطئ الإسكندرية

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سمك قرش
الأحد، 18-06-2023 01:50 م


تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر غطاسين يحملون أسماك قرش من نوع "الماكو" قالوا إنها جرى اصطيادها من سواحل منطقة المكس غربي الإسكندرية.

 

وتسببت الصور التي لاقت انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا في حالة من الهلع والخوف بين المواطنين في الإسكندرية والساحل الشمالي، خاصة أنها تأتي بعد أيام من واقعة قتل قرش لسائح روسي في الغردقة.

 

"بيبي شارك"

 

وصاحب صور القرش تعليقات عديدة أكثرها تداولًا "وجود النوع ده وبالحجم ده في بحر المكس الإسكندرية معناه أن له أم وأب وفي تكاثر، فيما كتب آخر:" طبيعي جدًا وجوده في البحر المتوسط لكن هل هي صدفة ظهوره إعلاميًا وصيده بكثرة؟".

 

رد رسمي

 

وفي أول رد رسمي، قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، إنه فور رصد الصور المتداولة على السوشيال ميديا، بشأن العثور على سمكه قرش في شاطئ المكس غرب المدينة، تم التواصل مع عدة جهات.

 

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الصيادين والغطاسين والمحميات جميعهم أكدوا وجود أسماك القرش بأحجام صغيرة ولا تشكل أي خطورة على عمق يزيد على 2 كيلو متر في أعماق البحر، مؤكدين أن الشواطئ ليس بيئة مناسبة لها.

 

أعداد كبيرة

 

ومن جانبه، أوضح الحاج أسامة المندراوي، غطاس في الإسكندرية، إن أسماك القرش موجود في البحر المتوسط وبأعداد كبيرة، قائلا:"بتيجي تتزاوج في شهر 5 وشهر 6 على سواحلنا".

 

وأشار إلى أن الحواجز المائية التي أقيمت على شواطئ الإسكندرية جعلت تواجدها على الشواطئ صعب جدًا بالإضافة إلى أنها تحب الهدوء والخصوصية لذلك تتواجد على أعماق كبيرة.

 

وأضاف المندراوي:"موجود منها في الحلقة ومراكب كتير شغالة على صيدها في عرض البحر.. إحنا كغطاسين لا تهاجمنا ولا خوف على المصطافين منها وما حدث في البحر الأحمر حادث فردي".

 

 


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