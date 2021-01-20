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بالصور والفيديو.. انفجار ضخم يهز العاصمة الإسبانية مدريد

صور من الحادث
صور من الحادث
 
الأربعاء، 20-01-2021 05:44 م المصريون
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد انفجارًا عنيفًا اليوم الأربعاء، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه، سوى إصابة ستة أشخاص، من الذين كانوا داخل المبنى، وفق ما نقلته وكالة رويترز.


وكانت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية ثد ذكرت أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.


ووفقا للقناة وقع الحادث في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في في شارع طليطلة وتصاعد عامود من الدخان في سماء المنطقة بعد الانفجار وسبب في انهيار جزء كبير من المبنى.


من جانبها وأكدت إدارة الإطفاء في مدريد إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار تابع لكنيسة فيرجين دي لا بالوما، حيث توجه إلى المكان 9 فرق إطفاء و 11 سيارة إسعاف.

 

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