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عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول

بالصور.. هذا ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو

محمد صلاح ومورينيو
محمد صلاح ومورينيو
 
الجمعة، 29-01-2021 08:37 ص المصريون
أظهرت صور التقطتها عدسات بعض المصورين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر وهو يلقي التحية على جوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام مورينو ليرد الأخير التحية على الرغم من غضبه من هزيمة فريقه عقب المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وعبرت الصور عن مدى تقدير محمد صلاح لـ مدربه السابق ونسيانه لـ تصريحات الأخير بان أهداف صلاح معظمها جاء من ضربات جزاء.



كان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق فوز مهم على حساب توتنهام بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي وارتفع رصيد ليفربول إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.

 

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