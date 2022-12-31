بالصور.. هجوم إرهابي على كمين بالإسماعيلية وسقوط شهيدين

السبت، 31-12-2022
09:36 ص
نجحت قوات الأمن
بمحافظة الاسماعيلية، في التصدي لمحاولة مجهولون الهجوم الإرهاب
ي علي كمين الاسماعيلية
شرطي
ثابت لتأمين المنطقة، وتصفية أحدهم.
وأدى الهجوم الإرهاب
ي
إلى اسشتهاد رقيب شرطة ومجند وأصيب 14 آخرون، في اشتباكات بين مسلحين وقوات أمن
متمركزة بكمين ثابت بمحيط مسجد
الصالحين، في شارع شبين الكوم بالإسماعيلية.
وكشف هيئة الإسعاف
بالإسماعيلية، في بيان رسمي، عن تلقيها بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بوقوع
اشتباكات بين عناصر تكفيرية مع قوات أمن متمركزة بمحيط مسجد الصالحين بشارع شبين
الكوم، ووقوع قتلى ومصابين.
وعلى الفور تم الدفع
بـ 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين استشهاد رقيب شرطة ومجند وإصابة 14
أخرين من قوات الأمن، بالإضافة إلى مقتل مواطن وعنصر تكفيري جراء الاشتباكات.
تم نقل المصابين إلى
المجمع الطبي 30 يونيو، وتباشر جهات الرسمية التحقيق في الحادث الأليم.
وحرص اللواء
أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية على متابعة الحالة الصحية لمصابي
حادث الهجوم الإرهاب
ي علي كمين الاسماعيلية
مسجد الصالحين ، والذي وقع مساء
الجمعة، والاطمئنان عليهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.
واطمئن المحافظ خلال
الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات
الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، بإشراف نخبة من الخبراء
والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال.
ووجه " بشارة
" بسرعة تقديم كافة المساعدات، وتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين عن
طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وصرف كافة مستحقاتهم المالية بشكل
عاجل، بالإضافة لمنحهم إعانة عاجلة.
رافق المحافظ خلال
زيارته الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد البرعي رئيس
فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن
الاجتماعي بالإسماعيلية.