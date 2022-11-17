بالصور.. مقتل ابنة وطليقة بطل مسلسل أرطغرل في انفجار إسطنبول

الخميس، 17-11-2022
12:16 م
فجع نور الدين أوشار، الممثل التركي الشهير احد أبطال مسلسل
"أرطغرل
"، بوفاة ابنة
ه وزوجته السابقة في انفجار تقسيم وسط اسطنبول.
وبعبارات حزينة وكلمات مؤثرة، نعى الأب المفجوع صغيرته "يغمور"
عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، مؤكداً وفاتها.
ونشر صورة لها، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أنا محطم الآن، تلاشت
شمسي، هاجرت الغيوم الرمادية، لا مزيد من المطر".
وأضاف "أدعو الله أن يجعل قبرك نوراً، وأن يكون مقامك الجنة، فتاتي
الرقيقة ابنة
ي يغمور، التي فقدت حياتها في الهجوم الغادر على تقسيم".
وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، عدة صور ومقاطع فيديو يظهر فيها نجم مسلسل
"قيامة أرطغرل
" الشهير وهو يحمل تابوت ابنة
ه.
وانهار أوشار أثناء أداء الصلاة على جثمان ابنة
ه في مسجد أولو بمنطقة شيرين
إيفلار في إسطنبول، كما انتقل إلى المكان الذي قتلت فيه طليقته وابنة
ه، ووضع فيه
الزهور.