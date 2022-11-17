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بالصور.. مقتل ابنة وطليقة بطل مسلسل أرطغرل في انفجار إسطنبول

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الاب والابنة
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الخميس، 17-11-2022 12:16 م


فجع نور الدين أوشار، الممثل التركي الشهير احد أبطال مسلسل "أرطغرل"، بوفاة ابنةه وزوجته السابقة في انفجار تقسيم وسط اسطنبول.

وبعبارات حزينة وكلمات مؤثرة، نعى الأب المفجوع صغيرته "يغمور" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، مؤكداً وفاتها.

ونشر صورة لها، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أنا محطم الآن، تلاشت شمسي، هاجرت الغيوم الرمادية، لا مزيد من المطر".

وأضاف "أدعو الله أن يجعل قبرك نوراً، وأن يكون مقامك الجنة، فتاتي الرقيقة ابنةي يغمور، التي فقدت حياتها في الهجوم الغادر على تقسيم".

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، عدة صور ومقاطع فيديو يظهر فيها نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير وهو يحمل تابوت ابنةه.

وانهار أوشار أثناء أداء الصلاة على جثمان ابنةه في مسجد أولو بمنطقة شيرين إيفلار في إسطنبول، كما انتقل إلى المكان الذي قتلت فيه طليقته وابنةه، ووضع فيه الزهور.





 

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