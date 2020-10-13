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بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

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بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

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الداخلية
 
الثلاثاء، 13-10-2020 09:07 م محمد فضل

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة جلبانة شمال سيناء.
وجاء في البيان : توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة، وإعدادهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.
تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل سيارة ماركة شيفرولية ربع نقل بيضاء اللون؛ بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما أطقلا النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع العنصرين الإرهابيين وبحوزتهما قطعتا سلاح آلي، 2 حزام ناسف، طبنجة، 4 خزائن وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وجهاز لاسلكي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.




 

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