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بالصور.. فنانون عرب يعلنون مثليتهم الجنسية.. من بينهم مصريين

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الأربعاء، 27-04-2022 11:10 ص

في ظل الانفتاح والحرية الشخصية، أعلن نجوم عرب مثليتهم من دون أي مشكلة أو خجل على الرغم من منافاة هذا مع عادات وتقاليد المجتمع العربي فضلًا عن الدين.
ومن هؤلاء الفنانين:


الفنان اللبناني نيكولا شلهوبالذي سبق أن أعلن انه مثلي الجنس، كما انه متزوج من رجل إسباني يدعى خافيير كول.


الممثل عمر الشريف جونيور الذي لا ينكر أبدا انه مثلي، والبعض اعتبر ان هذا الاعتراف العلني وتصرفاته تسيء الى جده وتاريخه الفني الطويل، خصوصا انه يحمل اسمه.


الفنان حامد سنو هو المغني الرئيسي في فرقة "مشروع ليلى" والذي واجه العديد من الانتقادات هو وفرقته بسبب دعمهم المتواصل للمثلية.


أمين الجمال وهو ممثل مصري عرف بمسلسل Prison Break الشهير. اعترف الجمال بأنه مثلي جنسيًا، وأن لا مشكلة لديه بإعلانه ميوله.
 

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