السبت 04 فبراير 2023
توقيت مصر 22:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

القضاء ينظر دعوى وقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام

عمرو أديب يتوقع أشياءً غريبة ستحدث قريبًا: ناس ماتت هترجع تاني!

ضجة سعودية يفجرها مسؤول سابق بـ"الأمر بالمعروف" بسبب النقاب: ليس من الدين

الشامخ أبو خالد.. سبب وفاة المغرد السعودي راكان القحطاني بشكل مفاجئ

سعر الدولار اليوم في البنوك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية

النيابة تأمر باستخراج فتاة من القبر بعد دفنها بـ 40يومًا

العثور على رجل أعمال عربي ميتًا داخل غرفة نومه في فندق شهير بالقاهرة

أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف مفاجآت

يطلب تطليق زوجته: بتخوني مع ابن الجيران بعلبة "زبادو بالفراولة"

3 نساء يقتحمون غرفة العناية المركزة على حلمي بكر ويحدثون أزمة (فيديو)

ADS
 

بالصور.. فتاة عشرينية تتزوج من رجل ثمانيني وتكشف السبب

p
الفتاة وزوجها
Native
Teads
السبت، 04-02-2023 09:33 ص
وافقت فتاة في أمريكا عمرها 24 عاماً على الزواج من رجل وصل عمره لـ 85 سنة، ما أثار حالة من الجدل .

وعبرت ميراكل بوج، من مدينة ستاركفيل ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن سعادتها بزواجها من العجوز الذي يكبر جدها الفعلي بـ 10 سنوات، تشارلز بوج بحضور والديها حفل زفافها كما ارتدت فيه فستانا ابيضا انيقا والزوج بذلة عريس.

وفقا لما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس فإن الشابة العشرينية التقت بوكيل العقارات المتقاعد عندما كانت تعمل في "غرفة غسيل ملابس" وأعطى رقمه إليها لتبدأ في الحديث معه معجبا بها وعارضا على والديها الزواج منها فيما بعد.

وأضافت : " لا يهمني إذا كان يبلغ من العمر 100 أو 55 عامًا ، فأنا أحبه في كل الأحوال".









 

إقرأ ايضا

51_20220903123746

القضاء ينظر دعوى وقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام

عمرو أديب مصر فن تليف

عمرو أديب يتوقع أشياءً غريبة ستحدث قريبًا: ناس ماتت هترجع تاني!

8prvlose_400x400

الشامخ أبو خالد.. سبب وفاة المغرد السعودي راكان القحطاني بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

تنزيل

تفاصيل العثور على عبدالرحمن العنزي ميتًا في بحيرة بأمريكا

images

نبيلة مكرم تبرر جريمة قتل ابنها اثنين من أصدقائه: سمع أصواتًا تأمره بقتلهما

615

الإمارات تسجل أسرع حالة طلاق في 2022