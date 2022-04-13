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بالصور.. فتاة تعتدي على أخرى وتصيبها بـ 71 غرزة في الشارع

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بالصور.. فتاة تعتدي على أخرى وتصيبها بـ 71 غرزة في الشارع

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Teads
الأربعاء، 13-04-2022 10:41 ص

تعرضت فتاة تدعى "عنود" 16 عامًا، بالقاهرة الجديدة لاعتداء من قبل فتاة تدعى "چنى" ووالدتها وسيدة أخرى، نتيجة خلاف نشب بينهم، تطور إلى تعدي على "عنود" وإصابتها بجروح في بعض أجزاء من جسدها، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تفاصيل الواقعة، روتها الفتاة في تصريحات لمصراوي، مؤكدة أن الاعتداء تم عليها بعد خلاف مع فتاة تدعى "جنى"، داخل مول في منطقة التجمع الثالث.
أثناء ذهابي إلى والدة جنى للتحدث معها، بعدما طالبةني بمقابلتها، وقبل أن أفهم سبب طلبها مقابلتي تفاجئت بتعديها وابنتها وسيدة أخرى علي، "ضربتني بمفتاح في رقبتي.. وعوروني في جسمي 71 غرزة" حتى أنهم هددوني بالضرب ثانيةً "مبيهمناش حد" -وفق عنود-.
بعد الواقعة تم نقلي إلى إحدى المستشفيات وهناك تبين إصابتي إصابة قطعية في منطقة الظهر استوجبت 50 غرزة، وجرح آخر في الذراع عبارة عن 17 غرزة، كما تعرضت لجرح بالقرب من شرايين اليد استوجب 4 غرز.
من جانبها أوضحت والدة عنود "البنت مصعبتش عليهم ولا علي أي حد من اللي كانوا واقفين في الشارع ولا أي حد خالص.. وقصاد كل ده بيقولوا إن دي خرابيش، وهيمشونا من التجمع".
أشارت والدة المجني عليها إلى أنها ذهبت إلى قسم الشرطة التابعين له، لتحرير محضر تعدي بالواقعة، وهناك تفاجئت بوجود المعتدين على "عنود" داخل القسم لتحرير محضر ضدها.
أشارت إلى أنها عقب تحرير المحضر جرى القبض على المتهمين لكن تم إخلاء سبيلهم لاحقًا، مطالبة بمعاقبة المتهمين حفاظًا على حق الفتاة التي تم تقطيع جسدها بـ 71 غرزة وكأنها كانت في معركة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة، تلقت بلاغا يفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر 16 عاما لاعتداء من قبل بعض الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور تم فحص البلاغ، وتمكنت قوة أمنية بالقبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.







 

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