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بالصور.. عرض حذاء مغني شهير للبيع بمليون دولار

الحذاء
الحذاء
 
الجمعة، 16-04-2021 05:27 م المصريون
يُعرض أول حذاء رياضي من طراز “نايكي ييزي”، انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست، علناً للبيع بأكثر من مليون دولار.

وسيكون حذاء “نايكي إير ييزي 1″، الذي ظهر به مغني الراب الأمريكي لأول مرة في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين، في عام 2008، من بين أغلى الأحذية الرياضية التي ظهرت في السوق على الإطلاق، وفقاً لدار سوذبي للمزادات، التي تنظم عملية البيع.


ووُصف زوج الحذاء في بيان صحفي أنه “واحد من أكثر الأحذية الرياضية قيمة وأكثرها رواجاً في الوجود”، وسيُطرح الحذاء في إطار عملية بيع الخاص بعد عرضه في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا الشهر.


ولم تكشف دار “سوذبي” للمزادات عن سعر طلب محدد، على الرغم من أنها قالت إنها قيمت السلعة “بما يزيد عن مليون دولار”.

 

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