الأربعاء 08 يونيو 2022
توقيت مصر 23:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار يتجاوز الـ 18.70 جنيهًا في هذه البنوك

الإعدام للمتهم بإرسال مخدرات في حقائب 3 معتمرات إلى السعودية

خلال ساعات.. شوبير يُلمح إلى صدور قرار من الأهلي برحيل موسيماني

مفاجأة.. كاف يحرم الزمالك من المشاركة في بطولة إفريقيا القادمة

سأغادر ليفربول.. محمد صلاح يحسم أمره ويعلن ناديه المقبل

ضبط سعودي بحوزته 3 أسود مهددة بالانقراض.. الغرامة 30 مليون ريال

الموت أشرف.. 3 زوجات شقيقات يتخلصن من حياتهن

ليس الميراث.. المتهم بقتل والده وأشقائه الأربعة يكشف مفاجأة عن سبب جريمته

فنانة شهيرة تعلن تعرضها لعضة كلب في منطقة حساسة: نقلوني للمستشفى وبنزف

محامي ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل حول طلاقها مرة أخرى: ستعلن بنفسها

ADS
 

بالصور.. ضبط حاخام في القدس يمارس الرذيلة مع 7 نساء بحجة غريبة

Zvi-Tau
حاخام
Native
Teads
الأربعاء، 08-06-2022 09:29 ص


ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، القبض على حاخامًا في القدس اتهم باغتصاب 7 من أتباعه بعد أن أخبرهم أنه "سيطهرهم" من خطاياهم.

الحاخام موشيه يزدي ، 59 عامًا ، أخبر النساء أنه يتمتع بسلطات خاصة ويمكنه مساعدتهن من خلال ممارسة الرذيلة معهن وإقناعهن بأنه يتصرف وفقًا للقانون اليهودي، بحسب "الديلي ميل"

ووجهت إليه لائحة اتهام بشأن الهجمات المزعومة على مدى عقد من الزمان بعد اعتقاله في 27 أبريل.

وجاء في لائحة الاتهام أن الزعيم الديني أقنع النساء أيضًا بمنحه آلاف "الشيك" بناءً على مزاعمه الاحتيالية.

وأفادت صحيفة Times of Israel أنه تم اتهامه بالاغتصاب وتلقي أشياء عن طريق الاحتيال وغسيل الأموال .

وقالت الشرطة إنه هاجم حتى بعض النساء في يوم زفافهن.


 

إقرأ ايضا

c322bc38ec1143b9669a5158a46f3eb0

الإعدام للمتهم بإرسال مخدرات في حقائب 3 معتمرات إلى السعودية

v-p-ye-e-01032

الموت أشرف.. 3 زوجات شقيقات يتخلصن من حياتهن

image

ليس الميراث.. المتهم بقتل والده وأشقائه الأربعة يكشف مفاجأة عن سبب جريمته

أخبار متعلقة

1364079_0

تأييد حبس قاضي هتك عرض فتاة رفقة اثنين من أصدقائه (تفاصيل صادمة)

Capture

تهز المنصورة.. أبوها وخطيبها يعاشرانها معاشرة الأزواج وتحمل سفاحًا

2022_5_17_20_36_39_553

مفاجأة.. قاتلة سائق توك توك أكتوبر «أجنبية» وتكشف تفاصيل ما حدث

maxresdefault

فتاة تقتل سائقًا في صحراء أكتوبر أثناء اغتصابها.. تفاصيل مثيرة

Capture

النيابة تكشف تفاصيل هتك عرض محمد الأمين لـ 7 فتيات

Capture

خلع ملابسها بالكامل وفعل جريمته.. ضبط ممرض تقمص دور طبيب وهتك عرض مريضة