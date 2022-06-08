بالصور.. ضبط حاخام في القدس يمارس الرذيلة مع 7 نساء بحجة غريبة

الأربعاء، 08-06-2022
09:29 ص
ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، القبض على حاخام
ًا في
القدس
اتهم باغتصاب 7 من أتباعه بعد أن أخبرهم أنه "سيطهرهم" من خطاياهم.
الحاخام
موشيه يزدي ، 59 عامًا ، أخبر النساء أنه يتمتع
بسلطات خاصة ويمكنه مساعدتهن من خلال ممارسة الرذيلة
معهن وإقناعهن بأنه يتصرف
وفقًا للقانون اليهودي، بحسب "الديلي ميل"
ووجهت إليه لائحة اتهام بشأن الهجمات المزعومة على مدى
عقد من الزمان بعد اعتقاله في 27 أبريل.
وجاء في لائحة الاتهام أن الزعيم الديني أقنع النساء
أيضًا بمنحه آلاف "الشيك" بناءً على مزاعمه الاحتيالية.
وأفادت صحيفة Times of Israel أنه تم اتهامه
بالاغتصاب وتلقي أشياء عن طريق الاحتيال وغسيل الأموال .
وقالت الشرطة إنه هاجم حتى بعض النساء في يوم زفافهن.