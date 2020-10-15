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بالصور.. سقوط فنانة شهيرة مغشيًا عليها أثناء دفن محمود ياسين

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سهير رمزي
 
الخميس، 15-10-2020 04:12 م محمد فضل

سقطت الفنانة سهير رمزى، مغشيًا عليها خلال مشاركتها فى جنازة الفنان محمود ياسين، وتحديدا أثناء دفنه فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم، وذلك بعد أن توفى أمس بعد صرع طويل مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.
وحاول عدد من النجوم أفاقتها، حيث فقدت الوعى لدقائق معدودة وذلك قبل أن يتم إفاقتها عن طريق الاستعانة ببعض العطور.
وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي، لبلبة، دلال عبد العزيز، أحمد السقا، نهال عنبر، حسين فهمي، أشرف زكي، بوسي شلبي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين".
واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.
وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.




 

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