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بالصور.. خناقة ريهام سعيد وسميرة الدغيدي

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ريهام وسميرة الدغيدي
الثلاثاء، 02-01-2024 01:43 م


حالة من الجدل أثارتها خلافات الإعلامية ريهام سعيد مع سميرة الدغيدي، مالكة قناة الشمس، إثر فسخ الإعلامية تعاقدها مع القناة منذ نحو شهرين.
ونشرت "الدغيدي" فيديو لـ "ريهام سعيد" وهي تستخدم أحد منتجات التجميل التي كانت أعلنت من قبل أنها لا علاقة بها وأنها كانت خدمة لابن صاحبة القناة.
من جانبها ردت ريهام سعيد قائلة: "طب الحمد لله.. اعترفتي أن بعد 25 سنة إعلام قعدتيني على طبق غسيل.. بعد كل النجاح اللي حققته كانت دي كلمة شكرا.. شوفتي بتكرمي الناس اللي معاكي إزاي؟ لا مكنش فري دفعت تمنه من كرامتي وتاريخي اللي راح على إيديكي.. أنتٍ فاكرة كده رخصتيني بالبوست ده؟ الحمد لله ربنا أكرمني ورجعت لقيمتي وكياني اللي تعبت فيه ومكاني الصح اللي استحقه".



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