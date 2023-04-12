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بالصور.. جويرية حمدي تفاجئ الجميع وتعلن ارتداء الحجاب

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جويرية مع تامر
Native
Teads
الأربعاء، 12-04-2023 10:58 ص

 

أعلنت جويرية حمدي، المتسابقة المصرية التي وصلت للمرحلة النهائية في أول مواسم برنامج "The voice kids"، ارتداء الحجاب.

 

جويرية، نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع فيسبوك، تجاوز الـ 2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة، وأعلنت ارتداء الحجاب، وأرفقته بعنوان: اتحجبت ليه؟! وحكمة ربنا سبحانه وتعالى من وراء الحجاب .

 

وقالت، جويرية ، إنها ظلت تفكر في ارتداء الحجاب، لمدة 3 شهور، وتوقفت وعادت للتفكير لمدة 3 شهور أخرين، واستكملت أن ربنا يختبرنا اختبار صعب وأن الحجاب فرض، كما أن مكانتها ارتفعت في نظر نفسها بمجرد ارتدائها الحجاب.

 

وقامت المطربة الشابة، بتوجيه نصائح إلى البنات، عن ارتداء الحجاب، وقالت،:" بشوف بنات كتير لابسين الحجاب، بس مش فاهمين الحجاب، وبيلبسوا مفتوح".

 

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور دا أحلى خبر في رمضان، ربنا يثبتك ومتخلعيش الحجاب بعد رمضان، رمضان كريم ودا خبر حلو أوي، مبروك عليكي، ربنا يثبتك".

جويرية، شاركت عام 2016 في البرنامج، وهي في الصف الخامس الإبتدائي، لفتت الأنظار بقوة ، وتنافس على ضمها المطرب العراقي كاظم الساهر، والمطربة نانسي عجرم "أعضاء لجنة التحكيم"، قبل انضمامها إلى فريق النجم تامر حسني، ووصولها إلى المرحلة النهائية.




 

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