بالصور.. جورجينا بملابس جريئة داخل متجر بالرياض





نشرت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر السعودي وأم أطفاله كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها داخل متجر "alo yoga " في الرياض .

وأظهرت الصور ظهورها بملابس رياضية جريئة داخل متجر بالرياض ، حيث ظهرت في أحد الصور وهي تجلس مع أطفالها بالحديقة ، وبصورة أخرى وهي تجلس بجانب عدد كبير من الأحذية من ماركات وأنواع مختلفة .

وأخذت جورجينا صورة سيلفي لها ، بعد وضعها لماسك مرطب للبشرة .

كما نشرت صورة لها وهي خارج المتجر ترتدي بدلة رياضية وتحمل بيدها حقيبة وعلقت قائلة :" شكرًا لجميع الأشخاص الرائعين الذين قابلتهم اليوم ، إنه يوم رائع يسعدني ملابسي الرائعة من alo yoga ".

يذكر أن جورجينا انتقلت للإقامة في الرياض مع صديقها لاعب النصر كريستيانو رونالدو بعد تعاقده مع نادي النصر حتى صيف عام 2025.















