بالصور.. تفاصيل جلسة الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل في منزل النقيب

الإثنين، 11-01-2021
09:51 ص
المصريون
فاجأ الفنان باسم سمرة
، متابعيه على موقع التواصل
الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورة له رفقة الفنانة رحاب الجمل
، معلنًا
الصلح
بينهما في منزل نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.
وعن كواليس الصلح
بين باسم ورحاب، قال أشرف زكي: "تلقيت
اتصالا هاتفيا من أحد الأصدقاء يطلب مقابلتي في منزلي، وسمحت له وتفاجئت بحضوره ومعه
باسم سمرة
ورحاب الجمل
، وتصالحا سويا أمامي وأعتذرا لي وللنقابة والأزمة تم حلها بالنسبة
لي".
وأضاف أشرف زكي: "نصحت الطرفين بأننا سفراء للفن ويجب
أن نحافظ على شكلنا وفننا وما حدث غير صحيح على السوشيال ميديا".
وكانت رحاب قد استغاثت بالنائب العام ونقيب المهن التمثيلية،
الدكتور أشرف زكي، قائلة إن الفنان باسم سمرة
اعتدى عليها وعلى فريق عمل فيلم يتم التحضير
له حاليًا بالسب والقذف لرفضها أن يقوم بتدخين مخدر الحشيش خلال البروفات بحسب قولها.
وكتبت رحاب الجمل
عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:
«الممثل السكران، لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك
ومستضعفك، انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، بعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين
مغني شاب ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».
وتابعت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان
تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب
في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح، ديه ما تتسامحش عليها لازم
تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع
الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات».