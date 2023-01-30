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بالصور.. تفاصيل القبض على بسمة حجازي «ملكة جمال العشوائيات»

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بسمة حجازي
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الإثنين، 30-01-2023 12:24 م

تصدر  خبر القبض علي البلوجر بسمة حجازي المشهورة بـ "وردة" تريند السوشيال ميديا.

 

حيث أمرت نيابة أمن الدولة ، بحبس كل من البلوحر بسمة حجازى المعروفة باسم "وردة" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

 وظهرت البلوجر بسمة حجازي، وهي مقيمة بمحرم بك، وسط الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقديم فيديوهات مصورة مع  البلوجر محمد حسام  من داخل أحياء مدينة الإسكندرية.

 

وقد بدأ تداول صور بسمة  حجازي الشهيرة بـ وردة  والتي يلقبها البعض بملكة جمال العشوائيات صورها بشكل كبير حيث أثارت جدلا واسعا بطريقة ظهورها علي السوشيال ميديا حيث اشتهرت بظهورها بالعباية السوداء.







 

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