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بالصور.. العثور على 122 ألف جرعة لقاح كورونا ملاقاه في ترعة بالمنيا

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الجمعة، 08-10-2021 03:55 م

عثر عدد من أهالي قرية ابشاق التابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا، على كميات من لقاح فيروس كورونا المستجد، داخل :الترعة".
وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن داخل مركز بني مزار، تلقت إخطارا من أهالي قرية إبشاق، بالعثور على كميات من لقاح كورونا، ملقاة داخل القناة المائية للقرية، ووسط أكوام القمامة، وأنه تم التحفظ على المضبوطات، وفقاً لمصراوي.
وأوضح شهود عيان، أنه وخلال سير عدد من الأهالي، شاهدوا أكياسا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار القناة المائية، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات كورونا المخصصة لتطعيم المواطنين.
وتم العثور على ما يقرب من 122 ألفا و300 أمبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا .
من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، محمد نادي فتح تحقيق بالحادث لمعرفة المتسبب فيه وكيفية وصول تلك الكميات إلى القمامة والقنوات المائية.



 

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