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بالصور.. العثور على صيدلانية وابنتيها جثثًا داخل شقتهم

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الأم وابنتها
Native
Teads
الثلاثاء، 21-03-2023 01:58 م


ننشر الصور الأولى للصيدلانية المتوفاة مع ابنتيها داخل شقة في طنطا، اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف جثث الثلاثة بالإضافة إلى الأب مصابا بحالة اختناق.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، التحقيق في واقعة وفاة الدكتورة منى السروجي صيدلانية 42 عاما، وابنتيها زينة 17 سنة طالبة بالمرحلة الثانوية، وجميلة 6 سنوات في حادث تسرب غاز داخل الشقة التي يقطن بها بعد العثور على جثثهن داخل صالة الشقة متوفين من إثر الاختناق.

 

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، بوجود تسرب غاز بشقة بشارع الحمزاوى التابعة لقسم أول طنطا ووجود مصابين ومتوفين داخل الشقة.

 

انتقلت أجهزة الحماية المدنية و قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة صيدلانية وطفلتيها وإصابة الزوج وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تسريب غاز داخل شقتهم، مما أدى إلى مصرع كلا من "منى. ا"- صيدلانية وابنتيها "زينة.ا.ع “ وشقيقتها "جميلة.ا.ع"، وإصابة والدهم.

 

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



 

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