الأربعاء 01 يونيو 2022
توقيت مصر 22:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شقيقة «معنفة الموسم» بالسعودية تفجر مفاجأة عن سبب وفاتها

أول جلسة محاكمة..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة الهجرة : مريض نفسي

زوج سيدة الدقهلية التي قتلت أطفالهما الثلاثة يفاجئ الجميع: ادعو لمراتي

بيان من النيابة العامة يكشف التفاصيل الكاملة لذبح أم أطفالها الثلاثة

عروس تقتل زوجها بطريقة شيطانية: «طلع كبير.. وعايزة شاب»

لماذا فرضت السعودية غرامة على الدكتورة يومي ومنعت التعامل معها؟

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة بعد الزيادة وموعد التطبيق

بزيادة 1.64 جنيهًا.. قرار رسمي مفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي

مشهد يُفطر القلوب.. والد الأطفال الثلاثة ينهار في جنازتهم: «ولادي يا ناس»

موسيماني يرد على انتقاد التشكيل: من الطبيعي أن يفوز الوداد لهذا السبب

ADS
 

بالصور.. العثور على الزوجة السابقة لـ عم أمير قطر ميتة داخل شقتها

6296fe8d4236047ed02abe14
ا
Native
Teads
الأربعاء، 01-06-2022 10:01 ص


عثرت الأجهزة الأمنية الإسبانية على جثة أميرة قطرية (سابقة) ميتة داخل منزلها في منتجع "ماربيا"، في خضم معركة حضانة شديدة مع زوجها السابق، حسب روسيا اليوم.

وكانت كاسيا غالانيو، البالغة من العمر 45 عاما، الزوجة الثالثة للملياردير القطري عبد العزيز بن خليفة آل ثاني (73 عاما)، وهو عم أمير قطر الحالي الشيخ تميم.

وعثر ضباط الشرطة الإسبانية على جثة كاسيا في سريرها، دون أي علامات على العنف الجسدي، بعد أن أبلغت ابنتها الصغرى الشرطة من باريس بأنها لم تتمكن من الاتصال بوالدتها منذ أيام.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن البواب سمح للعديد من الضباط بدخول مجمع غالانيو السكني في ماربيا، حوالي الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن غالانيو أمضت مؤخرا عدة أشهر في المستشفى، حيث كانت تعاني من انهيار عصبي. ونتيجة لذلك، أجل القاضي القضية حتى يمكن إجراء تقييم نفسي لفهم ظروف الأسرة بشكل أفضل.
ويتشارك الزوجان السابقان توأما يبلغ من العمر 17 عاما، كانا يعيشان في البداية مع والدهما الشيخ عبد العزيز آل ثاني قبل أن يقررا الانتقال للعيش مع والدتهما في ماربيا. لكن الزوجة قالت إنه قرر بعد ذلك التخلي عنهما كعقاب.

ولديهما ابنة أخرى تبلغ من العمر 15 عاما، لا تزال تعيش مع العائلة المالكة القطرية في شقة فاخرة مساحتها 50000 قدم مربع في باريس، حيث تم نفي والدها بعد تولي أخوه غير الشقيق حمد بن خليفة آل ثاني في عام 1995 الحكم في قطر.

وانخرط الزوجان السابقان في معركة قانونية مريرة لمدة 15 عاما بشأن حضانة أطفالهما. واتهم والدهم أمهم بأنها مدمنة على الكحول ولديها مشاكل في الصحة العقلية، بينما اتهمت هي والدهم الشيخ آل ثاني بالإساءة لإحدى بناتهما.
وفي وقت سابق، قالت غالانيو في مقابلة مع "وومنز وورلد": "اثنتان من بناتي توأم. أرادتا العيش معي، فقطع الأب الاتصال بهما كعقوبة. إنه لأمر محزن لأن الأطفال يحتاجون إلى كلا الوالدين".

وأضافت: "إنه لا يسمح للصغيرة بالتحدث معي، مما يجعلني حزينة للغاية لأنها تحصل على الكثير من الأشياء المادية من والدها، لذا فإن الأمر يشبه التلاعب والابتزاز. إنه مثل جزء مفقود من جسدي".

وترعرعت الأم غالانيو، وهي من أصل بولندي، في لوس أنجلوس، والتقت بالشيخ القطري عبد العزيز عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وتزوجا في عام 2004.






 

إقرأ ايضا

من-هي-وزيرة-الهجرة-المصرية-ومن-هو-ابنها

أول جلسة محاكمة..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة الهجرة : مريض نفسي

تنزيل

زوج سيدة الدقهلية التي قتلت أطفالهما الثلاثة يفاجئ الجميع: ادعو لمراتي

282774741_588158035813049_5439069218307082426_n

بيان من النيابة العامة يكشف التفاصيل الكاملة لذبح أم أطفالها الثلاثة

أخبار متعلقة

622

تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

image

وفاة فنان شهير أثناء استعداده لحفل زفافه

562

اللاجئة الأوكرانية التي خطفت بريطانيًا من زوجته تخرج عن صمتها

V8oIr

فيديو مؤلم.. 3 شباب يوثقون لحظة وفاتهم ووصيتهم بعد تعثرهم في الصحراء

2021-637611986081592372-159

وفاة فنان عربي شهير أثناء حضوره مهرجان "كان" السينمائي

14674732291642597738

جثة على سلم العمارة.. مات أثناء ممارسة علاقة غير شرعية مع سيدة