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بالصور.. أول ظهور لنجل شريف دسوقي مع والده في المستشفى

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بالصور.. أول ظهور لنجل شريف دسوقي مع والده في المستشفى

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السبت، 29-05-2021 11:32 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة للفنان شريف دسوقي، مع نجله آدم، خلال زيارة الأخير له فى المستشفى، بعد إجرائه جراحة فى ساقه وبتر قدمه.
وظهر الفنان شريف دسوقى، وهو جالس على كرسى متحرك، حيث بدت آثار الجراحة فى قدمه، والابتسامة تعلو وجهة، وبجوره نجله.
وكانت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية، زارت الفنان شريف دسوقى داخل مستشفى دار الشفا، وتواجد معها أيضًا الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، من أجل الاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية نتج عنها بتر قدمه.


 

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