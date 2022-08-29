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بالشورت.. نادين الراسي تثير ضجة بحضور عزاء شقيقها بملابس صادمة (صور)

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بالشورت.. نادين الراسي تثير ضجة بحضور عزاء شقيقها بملابس صادمة (صور)

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نادين الراسي
Native
Teads
الإثنين، 29-08-2022 03:11 م
على الرغم من المصاب الأليم الذي أصابها بوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، إلا أن البعض انتقد ظهور الفنانة اللبنانية نادين الراسي، اليوم الإثنين، في عزاء شقيقها بملابس غير محتشمة.
واستقبلت اليوم نادين الراسي، المعزين في شقيقها جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا في حادث مروّع رفقة صديقته.
وظهرت نادين الراسي مرتدية شورت قصير، وظهرت شبه عارية، بينما بدا عليها الانهيار أثناء استقبال المعزين، حيث بكت وتحدثت عن حبّها لشقيقها وعلاقتهما التي وصفتها بـ"الفريدة".
 وتحرك جثمان الفنان جورج الراسي، من أمام منزله في الاتجاه إلى كنيسة القديسين "ساجيوس وباخوس المنصف جبيل" في لبنان، في مسيرة جماهيرية لأسرته وكل محبيه وجمهوره.
وتسبب إطلاق الرصاص في حالة من الفزع لدى المعزين في جنازة جورج الراسي فور وصول جثمانه إلى محيط الكنيسة، قبل بدء مراسم تشييع الجنازة بحضور أسرته ومحبيه ونجوم الوسط الفني.

وظهرت راشيل الراسي شقيقة جورج في حالة انهيار شديدة، فيما حمل المعزون والدته على الأعناق لوداع ولدها.
ورحل المطرب اللبناني جورج الراسي، السبت، عن عمر ناهز 40 عاما، بعد تعرضه لحادث أليم، خلال عودته من سوريا إلى لبنان على الطريق الدولي.
ولم تعلم نادين الراسي بوفاة شقيقها إلا بعد تلقيها مكالمة هاتفية، وهو ما زاد من صعوبة الموقف عليها.




 

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