بالرقص والإيحاءات الجنسية.. «ميس سماح» تشعل السوشيال ميديا بشرح منهج الفلسفة

الأحد، 07-08-2022
08:48 ص
ضجت مواقع السوشيال
ميديا بفيديوهات يتم تداولها على نطاق واسع، لإحدى المدرسات، التي تستخدم أسلوب غير
لائق في التعليم.
ولجذب أكبر شريحة
ممكنة من الطلبة، لجأت ميس سماح
، مدرسة علم النفس والفلسفة، إلى الرقص
للطلبة في
أحد السناتر، مع استخدام ألفاظ مشينة أثناء الشرح، لا تليق بمهنة التدريس المقدسة.
خلال مقطع الفيديو،
وقفت المعلمة وتدعى "د. سماح" فوق ترابيزة "حافية القدمين"
ومن خلفها "السبورة"، وقد كانت تشرح بألفاظ بذيئة وتتمايل بطريقة
"غير أخلاقية" وبإيحاءات جسدية أمام الطلاب، "حيث وقفت تشرح بصوت جهوري وتقول:
"فاكر لما قولتلك إن العولمة زحلقة مصحوبة بخزوقة، أبلة أنا اتزحلقت هو زمن
العولمة، مين زحلقك يا بت جوه زمن الخزوقة؟".
وفي مقطع أخر، اقامت
ما يشبه الأفراح الشعبية، بحضور كاميرات وDJ وتبارك الطلبة في
الصعود إلى المسرح للرقص
معها.
وفي مقطع ثالث تشرح
للطلبة عبر بث مباشر على الانترنت، مستخدمة ألفاظ وعبارات غزل لا تليق بين معلمة
وطلابها.
بدأت ميس سماح
صبحي،
الإعلان عن محاضرات العام الجديد أونلاين، حيث كتبت على صفحتها الشهيرة بين طلاب
الثانوية العامة بالاسكندرية "احجز اونلاين دلوقتي".
ورغم الغضب العارم الذي
يجتاح الأسر الاسكندرانية، إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على أبنائهم أو منعهم من
حضور محاضرات ميس سماح
، حيث يعتبرها الطلبة بمثابة فسحة.
وطالب عدد من أولياء
الأمور بضرورة التحقيق مع معلمة الإسكندرية وإيقافها بسبب الصورة السيئة التي
تعكسها للطلاب.
وكتب أحد الحسابات
ويدعى «بكار» عبر تويتر: "صحيح الأفراح الشعبية والمهرجانات والأفلام
الهابطة والهوس بالميديا جننت الناس، الأغلبيه الآن بتدور على الفلوس والشهرة بأى
وسيلة كانت الله المستعان".
شاهد فيديو من هنا
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