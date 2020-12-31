بالحقنة الشرجية.. القبض على طبيب نفسي هتك عرض مريضاته

الخميس، 31-12-2020
03:19 م
المصريون
ألقت قوات الأمن القبض على طبيب
نفسي بمنطقة النزهة، بعد تقدم عدد من
مريضاته ببلاغات ضده إلى النيابة العامة، بتهمة التحرش
بهن وهتك عرضهن.
وقالت الفتيات أنه خلال جلسات العلاج، ادعى الطبيب
أنه استحداث الأحضان
كطريقة جديدة للعلاج، بالإضافة إلى الحقنة الشرجية، زاعما أنه حصل على دراسات
حديثة، تؤكد صحة روايته.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر ، وتوجهت قوة من المباحث إلى العيادة
وتحفظت على الكاميرات، وبدأت فى مناقشة الشهود، ولا تزال القوات تواصل تحرياتها
بشأن الواقعة.
وبدأت نيابة النزهة في التحقيق مع الطبيب
النفسي «م. ف.»، المتهم بالتحرش
وهتك عرض مريضاته، ومواجهته بما جاء على لسان مقدمى البلاغات.
وقررت النيابة التحفظ على كاميرات عيادة الطبيب
، واستدعته على مدار 3 جلسات
متصلة لسماع أقواله، إذ أنكر التهم الواردة على لسان بعض مريضاته، مدعيا أنها
عبارة عن اتهامات كيدية ليس لها أساس من الصحة، واستشهد بعدد آخر من مريضاته،
الذين لم يقدموا أي بلاغات ضده، ليدلل على صحة روايته.
قال الطبيب
النفسي، خلال تحقيقات النيابة، تحديدا في الجلسة الأخيرة التي
استغرقت 3 ساعات، إن الاتهامات هدفها الإساءة له، لأنه طبيب
ناجح ويحظى بثقة كبيرة
من المرضى الذين تعاملوا معه على مدار سنوات، سواء من الرجال أو النساء، نافيا
تحرش
ه بالفتيات، أو حضن أي منهم.