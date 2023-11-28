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بالحجاب.. أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد طلاقها وتعليق مفاجئ

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هنا الزاهد
الثلاثاء، 28-11-2023 10:47 ص

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها  خلال أداء مناسك العمرة، وذلك بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي.
وكتبت هنا الزاهد: بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء وكل لحظة أكدلي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعت لي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق.
وحل الفنان أحمد فهمي ضيفا على الإعلامي أنس بوخاش فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه ABtalks والمذاع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
ويعتبر هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي عقب انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، ويطرح فهمي خلال الحلقة للعديد من الأسرار والكواليس على مستوى الفني والاجتماعي.
كما يتحدث فهمي خلال الحلقة عن بداية مشواره الفني وعلاقته بالثلاثي بعد الانفصال والعديد من كواليس أعماله الفنية.
انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد
 

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي. 
وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

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