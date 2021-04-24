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بالأسماء .. 5 من لاعبي الأهلي يرحلون إلى أوروبا نهاية الموسم

فريق الأهلي
بالأسماء .. 5 من لاعبي الأهلي يرحلون إلى أوروبا نهاية الموسم
 
السبت، 24-04-2021 08:37 ص أحمد عادل شعبان
بدأت العديد من الأندية التركية متابعة عدد من لاعبي الأهلي بعد تألقهم بشكل كبير الفترة الماضية.

وأول هؤلاء اللاعبين هو محمد مجدي قفشة الذي تلقى عرضين من الدوري التركي وآخر من الدوري الاسكتلندي.

ثاني اللاعبين الذين يتلقون عروضا من الدوري التركي هو المالي أليو ديانج حيث قدم مستويات كبيرة مع الأحمر خلال الفترة الماضية.

ثالث اللاعبين هو محمد شريف الذي بات نجم هجوم الأهلي وبخاصة بعد تسجيله لهدفين في في الزمالك.

رابع هؤلاء اللاعبين هو أكرم توفيق الذي بدأ يظهر بشكل جيد مع الأهلي بالإضافة إلى عمار حمدي.
 

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