الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
توقيت مصر 21:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مع اقتراب اجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

صدمة.. علاء مبارك يخضع لتهديد صحفي إسرائيلي ويحذف كل منشوراته عن دعم فلسطين

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور عارية في أحضان صديقها

لهذا السبب.. صلاح يحقق أسوأ ترتيب منذ انضمامه إلى ليفربول في قائمة الكرة الذهبية

شوبير يكشف تفاصيل أزمة كولر مع إمام عاشور

موعد مباراة الأهلي وصن داونز وعدد الجماهير السموح بحضورها

المقاومة توقع قوة إسرائيلية في كمين مُحكم

رد صادم من عمرو اديب على حمدين صباحي بشأن غزة

ميدو: 3 لاعبين في الأهلي قادرين على الفوز في مباراة صن داونز

بالأسماء.. نقابة المهن التمثيلية تقرر وقف 19 فنانًا وفنانة عن العمل وتحذر من التعامل معهم

بالأسماء.. نقابة المهن التمثيلية تقرر وقف 19 فنانًا وفنانة عن العمل وتحذر من التعامل معهم

IMG-20231031-WA0009
أشرف زكي
الثلاثاء، 31-10-2023 10:42 ص


قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم التصريح للآتى أسماؤهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح.
وحذرت النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم وهم: “ إنجى كيوان، ياسمين داود، نينا المغربي، عمر شرقى ، راند عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالى حماد، مروان يونس، و عمرو جمال، ناردين فرج”.
بالاضافة إلى صلاح الدالي، رحمه حسن، الهام وجدى، انس مبارك،هاله خالد، مينا المغربى، فدوى عابد، هاجر السراج.
وكان قد أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إنه اتخذ قرارا بمساواة  طلبة معهد الفنون المسرحية  بغيرهم في العمل.
وقال أشرف زكي: "حذرنا شركات الإنتاج في قرار رسمي  من التعاقد مع اي طالب في معهد الفنون المسرحية قبل الحصول علي تصريح للعمل".
وعلق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤخرا على تكريمه بجائزة الدولة، قائلا: "ده فضل من ربنا ونعمة كبيرة وبشكر ربنا وبشكر أساتذتي وزملائي والحمد لله".
وتابع الدكتور أشرف ذكي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "مصر جديدة"، والمذاع على فضائية " Etc"، أنه يتمنى أن يكون على مستوى الثقة بهذا التكريم، متابعا: "ناس كتير أوي من الفنانين تستاهل التكريم ومش شرط كل الناس تكون في دائرة الضوء".
وأضاف: أنا أتمنى أن عبلة كامل توافق بقالي سنتين بتحايل عليها وهي تقولي المرة الجاية وأناشدها توافق على التكريم السنة دي.

إقرأ ايضا

IMG-20231031-WA0011

صدمة.. علاء مبارك يخضع لتهديد صحفي إسرائيلي ويحذف كل منشوراته عن دعم فلسطين

IMG-20231031-WA0012

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور عارية في أحضان صديقها

IMG-20231031-WA0005

رد صادم من عمرو اديب على حمدين صباحي بشأن غزة