بالأسماء.. نقابة المهن التمثيلية تقرر وقف 19 فنانًا وفنانة عن العمل وتحذر من التعامل معهم

أشرف زكي





قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم التصريح للآتى أسماؤهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح.

وحذرت النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم وهم: “ إنجى كيوان، ياسمين داود، نينا المغربي، عمر شرقى ، راند عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالى حماد، مروان يونس، و عمرو جمال، ناردين فرج”.

بالاضافة إلى صلاح الدالي، رحمه حسن، الهام وجدى، انس مبارك،هاله خالد، مينا المغربى، فدوى عابد، هاجر السراج.

وكان قد أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إنه اتخذ قرارا بمساواة طلبة معهد الفنون المسرحية بغيرهم في العمل.

وقال أشرف زكي: "حذرنا شركات الإنتاج في قرار رسمي من التعاقد مع اي طالب في معهد الفنون المسرحية قبل الحصول علي تصريح للعمل".

وعلق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤخرا على تكريمه بجائزة الدولة، قائلا: "ده فضل من ربنا ونعمة كبيرة وبشكر ربنا وبشكر أساتذتي وزملائي والحمد لله".

وتابع الدكتور أشرف ذكي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "مصر جديدة"، والمذاع على فضائية " Etc"، أنه يتمنى أن يكون على مستوى الثقة بهذا التكريم، متابعا: "ناس كتير أوي من الفنانين تستاهل التكريم ومش شرط كل الناس تكون في دائرة الضوء".

وأضاف: أنا أتمنى أن عبلة كامل توافق بقالي سنتين بتحايل عليها وهي تقولي المرة الجاية وأناشدها توافق على التكريم السنة دي.