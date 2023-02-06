بالأسماء.. مصرع 3 مصريين في الكويت





أعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل مصرع 3 عمال مصريين في حادث مروري بدولة الكويت.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، أوضح إمام العاصي المحلق الإداري بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في الكويت، أن 3 مصريين وآخر هندي لقوا مصرعهم إثر حادث على طريق كبد، مضيفا أنه تم نقل الجثث إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وأضاف الملحق العمالي أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامي للمركبة، وأثناء تغييره اصطدمت بهم سيارة سوداء، ما أدى إلى وفاة كل من محمد محمود إبراهيم، 42 سنة، ومحمود فتحي عبدالقادر، 50 سنة، ومحمد رمضان محمد، 44 سنة، وجميعهم من العاصمة القاهرة، ويعملون بوظيفة لحام بالشركة الكويتية للحفريات.

وأشار الملحق العمالي إلى أنه تم احتجاز المتسبب في الحادث لدى مخفر صباح الأحمد، وتم تسجيل قضية رقم 2023/12، مرور صباح الأحمد الشمالي.

وتلقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تقريرا مرسل من مكتب التمثيل العمالي، يؤكد فيه أنه نسق مع القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالكويت، لإنهاء كل إجراءات شحن الجثامين الثلاثة إلى القاهرة، اليوم الاثنين، مضيفا أنه سيتابع كل مستحقات الضحايا الثلاث لدي صاحب العمل وشركة التأمين.