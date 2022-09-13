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بالأسماء.. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 3 سجناء.. من هم؟

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السيسي
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Teads
الثلاثاء، 13-09-2022 12:19 م


نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2022، بشأن الإعفاء عن بعض المسجونين في بعض القضايا.
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ونصت المادة الأولى من القرار: يعفى عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة وهم:

اسم المحكوم عليه/ توم أرديمي بيتشي/ القضية 1004 لسنة 2020 أمن دولة عليا/ تشادي الجنسية/ القضية 1004 لسنة 2020 أمن دولة عليا.

اسم المحكوم عليه/ خليفة محمد خليفة الحسيني/ القضية 16053 لسنة 2021ج مركز المحلة.

اسم المحكوم عليه/ إبراهيم رجب الداودي زغلول/ القضية 4134 لسنة 2020 فارسكور.
 

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