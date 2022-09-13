بالأسماء.. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 3 سجناء.. من هم؟

الثلاثاء، 13-09-2022
12:19 م
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس
عبدالفتاح السيسي
، رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2022، بشأن الإعفاء عن بعض
المسجونين في بعض القضايا.
إعلان
ونصت المادة الأولى من القرار: يعفى عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم
عليهم في قضايا محددة وهم:
اسم المحكوم عليه/ توم أرديمي بيتشي/ القضية 1004 لسنة 2020 أمن دولة عليا/
تشادي الجنسية/ القضية 1004 لسنة 2020 أمن دولة عليا.
اسم المحكوم عليه/ خليفة محمد خليفة الحسيني/ القضية 16053 لسنة 2021ج مركز
المحلة.
اسم المحكوم عليه/ إبراهيم رجب الداودي زغلول/ القضية 4134 لسنة 2020
فارسكور.