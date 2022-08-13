بالأسماء.. الإعلان عن 13 وزيرًا جديدًا

رئيس الوزراء

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وافق البرلمان، اليوم السبت، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وشمل 13 حقيبة.



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، تعديل عدد من الحقائب الوزراية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.



وقال السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".



وأضاف: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم".



من جهته، كشف رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة اليوم، أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي.



وجاءت الأسماء كالتالي:



- رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



- محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



- خالد عبد الغفار، وزارة الصحة والسكان.



- سها سمير ناشد، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.



- هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.



- أحمد عيسى، وزيرا السياحة والآثار



- أحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.



- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني.



- حسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة.



- نيفين يوسف الكيلاني، وزيرا للثقافة.



- اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



- مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام



- اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.