السبت 13 أغسطس 2022
توقيت مصر 23:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يتفوق للمرة الرابعة في شهور.. هل أصبح «ماني» كابوس «صلاح»؟

ياسمين صبري بصورة تثير الشكوك حول عودتها لـ أبوهشيمة

بالأسماء.. الإعلان عن 13 وزيرًا جديدًا

ورد الخال تصدم الجميع: وقعت في الخيانة.. وجمعت بين رجلين

وفاة فنانة شهيرة بعد أسبوع من تعرضها لحادث بشع بالسيارة (صورة)

خطوة مفاجئة من زوجة عشيق ريم الرياحي التي ضُبطت معه متلبسة بالزنا

هند القحطاني بصور جريئة صادمة: «جسدي مش عورة»

شاهد.. موظف شرطة طيران يعتدي على امرأة بعنف

بشرى.. السعودية تسمح بأداء العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات

ما لا تعرفه عن الإرهابي عبدالله الشهري الذي فجر نفسه أمس في السعودية

ADS
 

بالأسماء.. الإعلان عن 13 وزيرًا جديدًا

92697375_1565285540316472_8656241375152439296_o
رئيس الوزراء
Native
Teads
السبت، 13-08-2022 12:39 م
وافق البرلمان، اليوم السبت، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وشمل 13 حقيبة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، تعديل عدد من الحقائب الوزراية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وقال السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

وأضاف: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم".

من جهته، كشف رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة اليوم، أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي.

وجاءت الأسماء كالتالي:

- رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- خالد عبد الغفار، وزارة الصحة والسكان.

- سها سمير ناشد، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

- هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

- أحمد عيسى، وزيرا السياحة والآثار

- أحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.

- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني.

- حسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة.

- نيفين يوسف الكيلاني، وزيرا للثقافة.

- اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

- مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام

- اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_2-4-749x675

ياسمين صبري بصورة تثير الشكوك حول عودتها لـ أبوهشيمة

1469877961_2

ورد الخال تصدم الجميع: وقعت في الخيانة.. وجمعت بين رجلين

1599901431blobid0

وفاة فنانة شهيرة بعد أسبوع من تعرضها لحادث بشع بالسيارة (صورة)

أخبار متعلقة

202206260120432043

حسم الجدل.. هل يتم بث تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف على التليفزيون الرسمي؟