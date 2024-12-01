بالأسماء.. إيداع فنانين في دار المسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية

طالب الفنان جمال صالح نقابة المهن التمثيلية بمساعدته في استضافته بدار المسنين التابعة للنقابة، بسبب تعرضه لأزمة مادية كبيرة.

وقال دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية:" جمال صالح صديقي منذ فترة طويلة ، وتحدثت معه أن يأتي على الفور إلى دار المسنين بالنقابة ".

أضاف :" ولكنه أخبرني انه يقوم بترتيب بعض الأشياء في هذه الفترة ، وعندما يصبح جاهزا لدخول الدار سيبلغه على الفور".

ونرصد أبرز الفنانين المتواجدين في دار رعاية المهن التمثيلية :

فاتن الحلو، مدربة الأسود، والفنان سامي نوار، وعلي إبراهيم، أحداث المنضمين لدار إقامة الفنانين.

كما يمكث هناك السيناريست بهيج إسماعيل ، شقيق الفنان محيي إسماعيل، بعد أن قدم طلباً لـ أشرف زكي نقيب الفنانين وتمت الموافقة على طلبه.

واستقر بهيج إسماعيل في الدار منذ عدة أشهر حيث يتلقى معاملة متميزة وهو ما شجعه على الاستمرار في الدار ، كما أنه يحظى بزيارات من عائلته من آن لآخر.

وتنظم دار إقامة الفنانين، حفل موسم النشاط الثقافي والفني للقوة الناعمة، بحضور نجوم الفن، كل فترة ويحرص على حضورها عدد من النجوم .

الدار تتسع ل 40 فردًا،حيث بها تجهيزات عالية لإراحة الفنانين المتواجدين بها .

وكان قد حفل افتتاح الدار التي تقع بمدينة 6 أكتوبر عدد من الفنانين منهم صبري فواز، وأنوشكا، وأشرف عبد الغفور، ورانيا فريد شوقي، وعبير صبري، فضلاً عن النقيب.